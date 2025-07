Der „King of Sachsenring“ will die Krone zurück

Elfmal in Folge hat Marc Marquez in einer der drei WM-Klassen den Deutschland-GP gewonnen, sich damit zum „King of Sachsenring“ gekrönt. Doch die Regentschaft ging mit seinem achten Streich in der MotoGP-Klasse 2021 zu Ende. Zwei verpasste Starts und Platz zwei im Vorjahr verhalfen der Konkurrenz zu Erfolgen.