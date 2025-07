MotoGP-Star muss bei Tour of Austria aufgeben

Das hatte sich Aleix Espargaró ganz anders vorgestellt! Mit großer Vorfreude war der MotoGP-Star in die Tour of Austria gestartet. Schon am ersten Tag bei der Etappe von und nach Steyr war der Spanier in einen Sturz verwickelt. Auch am dritten Tag der Rundfahrt durch Österreich landete der 35-Jährige, der sich für das Team Lidl-Trek versuchen durfte, auf dem Asphalt.