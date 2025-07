Aus der Traum! Arnautovic-Transfer ist geplatzt

Das Thema Marko Arnautovic hatte in der grün-weißen Fanszene eine wahre Hysterie ausgelöst: Ein Sportgeschäft auf der Mariahilfer Straße stellte ein Rapid-Trikot des 36-Jährigen mit der Rückennummer 7 in die Auslage mit dem Vermerk „Coming soon“, was auch etliche Fans auf den Plan rief. Sie ließen sich ebenfalls ein solches Shirt drucken, waren in heller Vorfreude.