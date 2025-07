Kanzler Stocker telefonierte mit Türkeis Erdogan

Auch internationaler Druck lastete auf dem Gespräch. Die Türkei sei, so Stocker, ein unverzichtbarer Akteur in der Region – sowohl in Syrien als auch im Kontext des Ukraine-Kriegs. Ankara hatte sich wiederholt als Vermittler ins Spiel gebracht: bei Gefangenenaustausch und Getreideexporten aus dem Schwarzen Meer. Österreich erkennt diese Rolle an – wenn auch nicht ohne stille Skepsis.