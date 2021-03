Trotz Verunsicherung: „Wir lassen uns impfen“

Viele Länder setzen AstraZeneca aus, die Österreicher gehen aber positiv zur Impfung. Obwohl in der Wiener Impfstraße in der Donaustadt alles geordnet abläuft, ist die Aufregung bei den Leuten groß. Noch nie gab es eine so große Piks-Aktion. Als ob das nicht schon genug wäre, schwirren die Meldungen rund um das Vakzin AstraZeneca im Kopf herum. Doch die Wiener sind zuversichtlich. „Wir lassen uns trotzdem impfen“, so der Tenor. Dennoch gehen die Impflinge mit einem anderen Gefühl dorthin.