AstraZeneca-Stopp: Liste der Länder wird länger

Venezuela will AstraZeneca gar nicht erst genehmigen

In anderen Teilen der Erde gehen Länder sogar noch weiter: So will Venezuela den AstraZeneca-Impfstoff vorerst gar nicht erst genehmigen, wie das Außenministerium in Caracas auf Twitter in der Nacht auf Dienstag bestätigte. Der südamerikanische Krisenstaat hätte laut der Zeitung „El Nacional“ von der internationalen Covax-Initiative zwischen 1,4 und 2,4 Millionen Dosen des AstraZeneca-Präparats bekommen sollen.