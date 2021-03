Die Krankheit vergeht, die Schlafstörung bleibt

Daten aus China und einigen anderen Ländern haben bereits zu Beginn der Pandemie das Problem ins Blickfeld gerückt. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass es infolge einer Covid-19-Erkrankung nicht selten zu Schlafstörungen kommt. „Diese Zahlen haben sich mittlerweile vielfach bestätigt“, lautet ein Jahr später und rechtzeitig zum Welt-Schlaftag am 19. März der Befund von Schlafforscherin Anna Heidbreder vom Schlaflabor der Uni-Klinik für Neurologie in Innsbruck. An der dortigen Ambulanz melden sich immer wieder Patienten, die in Folge einer Covid-Erkrankung schlaflos geworden sind. „Betroffene berichten vor allem von Einschlafstörungen, zu frühem Aufwachen und von einem Schlaf, der alles andere als erholsam ist“, zählt Heidbreder auf.