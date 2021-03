Pensionistin auf Parkplatz beraubt

Aufpassen heißt es derzeit beim Einkaufen: Die Täter, ein Mann und eine Frau mit slawischem Akzent, suchen offenbar gezielt nach älteren Menschen. Obwohl das Opfer die „Hilfe“ zunächst dankend ablehnte, gelang der Coup. Der Verdächtige folgte der Pensionistin bis zu ihrem Auto und griff dort ungeniert nach deren Einkaufstasche, ließ diese nicht mehr los. Plötzlich tauchte eine unbekannte Frau hinter den beiden auf, wies ihren Komplizen in gebrochenem Deutsch an, das Sackerl ins Auto zu stellen. Die überrumpelte Pensionistin ließ den Mann schlussendlich gewähren und fuhr nach Hause. Dort merkte sie, dass ihre Geldbörse fehlte. Die Täterin dürfte ihr das Portemonnaie in der Hitze des Gefechts unbemerkt aus der Tasche gezogen haben.