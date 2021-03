Verkaufshütte wurde in der Nacht aufgebrochen

„Für solch eine Aktion hab’ ich überhaupt kein Verständnis“, ist Landwirt Andreas Wurm auch noch am Tag nach der Tat heftig verärgert. In der Nacht auf Montag wurde seine Verkaufshütte vor dem Bauernhof in Marchtrenk aufgebrochen. Einen Teil der Beute verstreuten die Täter schamlos und provokant auf Feldern.