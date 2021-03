Amoklauf mit Chirurgenschere in ungarischem Spital

Ein tobender chinesischer Patient hat in einem Budapester Spital fünf Menschen mit einer chirurgischen Schere angegriffen, berichteten Medien am Dienstag. Der 37-Jährige würgte zunächst seinen Bettnachbarn, dann rannte er mit der Schere durch die Station und griff zwei Pflegekräfte an. Sein viertes Opfer war eine wehrlose 54-Jährige, die an einem Beatmungsgerät hing.