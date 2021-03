Bis zu 41 Zentimeter Neuschnee in 24 Stunden

Wie angekündigt, hat der Winter noch einmal in Österreich Einzug gehalten und sich in puncto Schneefall vor allem in Teilen Tirols und Vorarlbergs ordentlich ausgetobt. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurde die Schneedecke im Westen zwischen 20 und 40 Zentimeter dick. Spitzenreiter war laut der Österreichischen Unwetterzentrale Warth am Arlberg - mit 41 Zentimetern Neuschnee.