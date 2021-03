Tel Aviv: Corona-Station in Großspital geschlossen

Drei Monate nach Beginn der massiven Impfkampagne in Israel hat das Ichilov-Krankenhaus in Tel Aviv, das größte Spital für die Küstenmetropole und ihr Umland, am Montag seine letzte Corona-Station geschlossen. Zum Höhepunkt der Pandemie waren sechs Corona-Stationen in Betrieb. Die 18 verbleibenden Corona-Patienten - alle nicht vollständig geimpft - sollen nun abgesondert in den regulären Intensivstationen untergebracht werden. Es sei ein „bewegender Tag“, so die Klinik am Montag.