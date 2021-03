Neue Chancen für alten Gewerbepark

Viele Arbeitsplätze, aber wenig Fläche zur Expansion zeichnen das in den 1970er-Jahren entstandene Gewerbegebiet Schüttau in Klosterneuburg aus. Die Stadt will das Areal zusammen mit den Unternehmern und der Landes-Wirtschaftsagentur Ecoplus daher zukunftsfit machen. Erklärtes Ziel: Jobs in der Region sichern.