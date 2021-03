Katastrophen-Saison neigt sich dem Ende zu

Seilbahn-Sprecher Erich Egger geht in manchen Salzburger Skiregionen von einem Umsatzminus zwischen 90 und 95 Prozent aus. „Die Saison war eine Katastrophe“, zieht Egger sein Resümee. Der Vorstand der Zeller Schmitten-Bergbahnen will die kommende Woche für Revisionsarbeiten nützen. „Wir haben noch einige Arbeiten zu erledigen und deswegen von Montag bis Donnerstag zu. Ab Freitag sind wir wieder in Betrieb bis zum 5. April.“ Egger appelliert an die Salzburger: „Ostern steht bevor. Man kann die Zeit jetzt noch zum Skifahren nutzen.“