Zehn Millionen Euro für den Umstieg auf das Rad

Fünf Kilometer: Das ist die Distanz, die Steirer durchschnittlich - am Weg in die Arbeit oder zum Einkaufen - zurücklegen. Mit dem Auto wohlgemerkt. Umweltschonender ginge es freilich mit dem Drahtesel. Das Land startet nun eine Rad-Offensive - zehn Millionen Euro fließen jährlich in den Alltags-Radverkehr.