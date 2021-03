Die Sorgen der Menschen an Grenze waren kein Thema

Bei der Brückenkundgebung, die am Sonntag in Oberaudorf und Niederndorf stattfand, sollten laut der Organisatoren aus Tirol und Bayern die Corona bedingten Probleme an der Grenze angesprochen werden. Wie im Vorfeld aber schon befürchtet standen aber nicht die Sorgen der betroffenen Bevölkerung im Vordergrund. Die Veranstalter nutzten die Bühne der Öffentlichkeit für ihre Großteils abstrusen Corona-Ansichten.