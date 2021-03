Ein extravagantes Duo!

Eva liebt Mode. Ihr Stil ist extravagant, ausgefallen, feminin. Und vor allem ist ihr Outfit von Kopf bis Fuß perfekt abgestimmt. Während gedeckte warme Herbsttöne wie Ocker, Braun oder Rot in ihrem Kleiderschrank gern gesehen sind, meidet sie die Nichtfarben Schwarz und Weiß. Dafür kombiniert sie selbstbewusst unterschiedliche Muster miteinander. Das hat sie mit ihrem Gatten gemein: Wolfgang steht Eva in Sachen Mode nämlich um nichts nach.



Accessoires gehören dazu

Auch ihm stehen Herbstfarben. Er hat ein Faible für gemusterte Hemden in Gelb und Rostrot. Sein Look lässt sich mit einem Wort beschreiben: „Dandy“! „Wolfgang ist mit 1,90 m sehr groß und schlank. Somit wirken festere Stoffe oder Wolle, Kord oder Leder an ihm besonders gut“, so Stilberaterin Daniela Erath-Mohr, die die Grafschen Outfits unter die Lupe genommen hat. Accessoires wie Hüte oder Sonnenbrillen dürfen bei den Eheleuten nicht fehlen.