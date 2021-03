„Wir brauchen eine Zukunftsvision!“

Stimmt. Vorarlbergs Industrie ist mit einem blauen Auge davongekommen und hinsichtlich der Finanzkraft gut aufgestellt. Zudem sind wir es in der Industrie gewohnt, unsere Kapazitäten laufend anzupassen – insbesondere exportorientierte Betriebe. So haben wir es international immer wieder mit unsicheren Märkten zu tun, sei es wegen politischer Unstimmigkeiten, Sanktionen, Embargos oder Ähnlichem. Das ist, wenn man so möchte, im Vergleich zu anderen Branchen sicherlich ein Vorteil. In jedem Fall müssen wir lernen, mit diesem Virus zu leben, zudem braucht es eine rasche Rückkehr zur Normalität. Je länger es so weitergeht, umso größer wird der gesellschaftliche Schaden sein. In der Wirtschaft gibt es immer Unternehmen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht überleben. Der daraus entstehende Schaden kann von anderen Betrieben kompensiert werden, etwa indem Arbeitskräfte übernommen werden. Welche langfristigen Folgen diese Pandemie aber auf die Gesellschaft haben wird, ist noch gar nicht absehbar.