Der Stocksport wurde Chiara in die Wiege gelegt

Gerade in der Steiermark hat man mit der mehrfachen Weltmeisterin Simone Steiner ein starkes Zugpferd. Ihr eifert Chiara, die dreimal pro Woche trainiert, nach. Und im Nationalteam will sie weiter Fuß fassen. „Dabei zu sein ist für mich eine große Ehre und fast nicht zu glauben.“ Demnächst will sie den Sprung ins U23-Team schaffen - in der gemischten U16 war sie das zweite Mädchen nach Julia Feichtgraber überhaupt. Ihr großes Ziel? „Die WM 2022 in Ritten.“