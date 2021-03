28-Jährigen bewusstlos geschlagen und beraubt

Am 13. März 2021 gegen 5:15 Uhr kam ein 28-jähriger ungarischer Staatsbürger zur Polizeiinspektion Hauptbahnhof in Linz, um einen Raub anzuzeigen. Im Beisein eines Dolmetschers gab er an, gegen 4:15 Uhr im Bereich der Wiener Straße unterwegs gewesen zu sein, da er dort bei einem Treffpunkt die Reise zurück nach Ungarn starten wollte.