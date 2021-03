Dacia Spring: So billig wird der Spar-Stromer

Dacia will seinem Billig-Image treu bleiben und hat das günstigste Elektroauto am Markt angekündigt: den Dacia Spring. Seither rätselt die Autowelt, wie billig die Renault-Tochter nun wirklich einsteigt. Ein Preis für Österreich wurde noch immer nicht genannt, aber in Frankreich kann man den Spring bald bestellen. Mit Preis.