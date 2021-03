Jetzt gibt‘s nochmal Frühlingsskilauf im Neuschnee

So geht‘s in den Skigebieten weiter

Wie sieht es in Hinterstoder aus? Dort läuft der durchgehende Vollbetrieb voraussichtlich bis zum Ostermontag, dem 5. April. Auf der Wurzeralm sind die Anlagen ebenfalls bis zum voraussichtlichen Saisonende am 4. April immer am Freitag, Samstag und Sonntag in Betrieb. Die beliebte Pistengeher-Aufstiegsspur bleibt von Montag bis Donnerstag zusätzlich als Skiroute geöffnet. Am Hochficht soll am 28. März Sperrstund sein! Bis dahin ist täglich geöffnet, allerdings mit eingeschränktem Betrieb, sprich ein paar Pisten sind zu.