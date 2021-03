Betrüger zocken Tiroler mit Gutschein-Codes ab!

Derzeit stöbern sie vermehrt auf Kleinanzeigenportalen herum, einige Opfer gingen ihnen wie folgt ins Netz: Sie boten verschiedene Gegenstände zum Verkauf an. Der Täter bekundete sein Interesse und gab an, dass er das Geld einer Transportfirma in bar übergebe und diese würde das Geld bei Abholung der Ware dem Verkäufer aushändigen.