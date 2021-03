WKW plädiert für „Konservierungsprämie“ für Hotels

Es müsse nun Lösungen für Zeiten geben, in denen die Nachfrage auch für eine längere Periode nachlasse, forderte Grießler: „Das Problem der nächsten Jahre wird ja sein, dass es weniger Touristen als in den letzten Jahren geben wird. 2019 etwa hatten wir 17,6 Millionen. Nächtigungen. Die Hotelkapazitäten sind für diese Ströme ausgelegt. Die Hotels werden nun insgesamt weniger ausgelastet und haben dennoch fast die gleichen Kosten. Das wird viele, die jetzt die Pandemie überstanden haben, in der Zukunft in die roten Zahlen treiben.“