Privatvermieter fordern mehr Gerechtigkeit

Im Gegensatz zu Hoteliers fallen Vermieter von Privatunterkünften um viele Covid-Entschädigungen um. Damit entgeht den knapp 8000 Privatvermietern in Salzburg viel Geld, dass in Zeiten der Corona-Pandemie dringend nötig wäre. Nun will man den Druck auf die Politik erhöhen – inklusive einer Unterschriftenaktion.