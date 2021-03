Absage! Wutti läuft in Bern nicht um Olympia-Limit

„Wir waren gerade fertig mit unseren PCR-Tests als wir die Nachricht bekamen“, so Herwig Reupichler, Trainer von Eva Wutti zur „Krone“. Aufgrund einer Schneesturm-Warnung wurde der Elitemarathon am Sonntag in Bern abgesagt. Möglicherweise wird er in drei Wochen nachgetragen. „Das ist von der Vorbereitung her aber extrem schwierig“, erklärt Reupichler. Wutti sei derzeit in Hochform. Diese so lange zu halten, wäre fast nicht machbar.