Admira und Helmes beenden Zusammenarbeit vorzeitig

„Ich bedanke mich für die Zeit bei der Admira. Was vor allem wichtig war und ist, dass wir immer einen offenen, ehrlichen und sehr respektvollen Austausch in der Entscheidungsfindung gepflegt haben“, wird Helmes zitiert. „Mit elf Punkten aus sieben Spielen sind wir gut gestartet, wir alle hätten gerne durchgespielt. Persönlich und familiär waren die letzten Monate in der Pandemie für mich und vor allem meine Familie alleine an einem neuen Ort sehr schwierig. Ich habe mich von meinen Jungs persönlich verabschiedet, wünsche Ihnen und der Admira nur das Beste!“