Marshallplan gegen Krise gefordert

In Eisenstadt – auch hier sind in den vergangenen Jahren die Einkaufsmärkte an der Peripherie deutlich gewachsen – befürchtet man nun, dass als Folge der Krise manche für immer zusperren könnten. Die Landeshauptstadt fordert daher mehr Unterstützung für die Betroffenen. Bund und Land sollen einen „Marshallplan“ für die Innenstädte schnüren, erklärt Bürgermeister Thomas Steiner. Ein Teil davon könnte etwa vom Wirtschafts-Hilfspaket kommen, das die SPÖ jetzt angekündigt hat, so Steiner.