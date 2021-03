FPÖ Eisenstadt steht hinter Molnár

Der geschäftsführende Stadtparteiobmann, Thomas Schnöller, bricht nun eine Lanze für Molnár, der auch Gemeinderat in Eisenstadt sowie Stadtpartei- und Bezirksparteiobmann ist. Seit 2002 habe dieser bei den Gemeinderatswahlen immer ein Plus vor dem Ergebnis gehabt, bei der Landtagswahl habe er das viertbeste Vorzugsstimmenergebnis erzielt, so Schnöller. Was jetzt geschehe, sei eine „Menschenjagd und Zerstörungskampagne“, an der man sich nicht beteiligen werde. Stattdessen könne man sich vorstellen, dass Molnár als Parteifreier der Stadt-FPÖ erhalten bleibt. Immerhin habe Klubchef Johann Tschürtz auch überlegt, als Parteifreier in Mattersburg zu kandidieren.