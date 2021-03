Randalierer wollte Polizistin ins Gesicht schlagen

Am 10. März 2021 gegen 16.30 Uhr rief ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen die Polizei und gab an, dass er in Krenglbach von einem 22-jährigen serbischen Staatsangehörigen mit dem Umbringen bedroht und mit Steinen beworfen worden sei. Die daraufhin einschreitenden Polizeibeamten wurden während der Amtshandlung ebenfalls von dem Mann mit dem Umbringen bedroht.