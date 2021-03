Raser als Kennzeichen-Diebe ertappt

Der freche Diebstahl flog bald auf. Nachdem die Freunde den BMW in Neusiedl am See abgeholt und die erbeuteten Kärntner Kennzeichen montiert hatten, sind sie flott unterwegs gewesen. Zu flott! Auf der Mattersburger Schnellstraße war Endstation. Die Polizei, die eine „Aktion scharf“ gegen Raser durchführte, hielt den Wagen wegen weit überhöhter Geschwindigkeit an. Bei der Überprüfung gestand der 22-Jährige, die Nummerntafeln gestohlen zu haben. „Nach der Überstellungsfahrt wollte ich sie vernichten“, sagte er. Beide Steirer wurden angezeigt.