Innsbruckerin (55) von „Krebskranker“ abgezockt

Bereits im Dezember 2020 hatte die Betrügerin mit der Frau aus Innsbruck via Facebook Kontakt aufgenommen. Sie behauptete, mit Brustkrebs in einem Krankenhaus in Frankreich zu liegen. Die Unbekannte äußerte den Wunsch, ihr gesamtes Geld verschenken zu wollen, weil sie nicht mehr lange zu leben hätte. Die 55-Jährige nahm das Angebot an.