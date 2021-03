„Die Freizeit-Treffen werden zum Problem“

Landesrätin verortet Infektionen in Freizeit

Bildungslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) will die Vorwürfe so nicht ganz gelten lassen. „Natürlich steigen wie überall auch in den Schulen die Coronazahlen, aber wir verzeichnen keine Cluster. Außerdem sind die derzeitigen Schutzmaßnahmen auf jeden Fall ausreichend – mehr geht nicht.“ Fixiert wurde nun auch der Impf-Termin für Pädagogen in der Karwoche.