Weiter Wirbel um Bürgermeister von Hof

Die SPÖ will es genau wissen und schickte nun einen Fragenkatalog an die Amtsleitung von Hof. So soll geklärt werden, ob innerhalb der Gemeinde jemand von dem Quarantänebescheid des Bürgermeisters wusste. Und: „Da Thomas Ließ behauptet niemand gefährdet zu haben, da er einen Test gemacht hat, ist dieser negative Test mit Datum vorzulegen und allen Gemeindevertretern zu übermitteln“, heißt es darin.