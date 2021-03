Südafrika-Variante: Niederösterreicher (77) starb!

Indes ist auch die Zahl der Ansteckungen in Zusammenhang mit der Virusvariante ist in die Höhe geschnellt. Gleich sechs Fälle kamen heute neu dazu und alleine 27 der nunmehr 38 Infizierten verteilen sich auf die beiden Bezirke Mödling (16) und Bruck an der Leitha (11). Zwei Landsleute müssen ob der Schwere des Verlaufs in den Spitälern behandelt werden. Auch das allgemeine Infektionsgeschehen bleibt weiter hoch. Insgesamt 1052 Ansteckungen wurden alleine diese Woche bekannt. Mit einem Inzidenzwert von 212,4 rangiert Niederösterreich zumindest aber im Bundesländer-Vergleich derzeit aber „nur“ auf dem vierten Platz.