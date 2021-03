Bergwanderer rutschte trotz Steigeisen weit ab

Wegen des harten Schnees legte der Mann die Steigeisen an, verlor aber dennoch den Halt. In knapp 1440 Meter Höhe rutschte der Bergwanderer aus, und schlitterte 60 Meter über eine schnee- und eisbedeckte Rinne in die Tiefe. Er erlitt dabei einen Knöchelbruch, konnte aber selbst einen Notruf absetzen und wurde dann mit dem Hubschrauber geborgen.