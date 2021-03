Trotz Krise viele Investitionen

Bürgermeisterin Michaela Wohlfart und Tourismuschef René Lentsch freuen sich auf die neue Saison, für die Podersdorf einiges investiert. Denn nicht nur die Erlebniswelt wird in Podersdorf gerade umgesetzt. In den vergangenen Wochen ist hier noch viel mehr passiert. So wurden die Wasserspiele am Südstrand renoviert, über 50 Bäume gepflanzt, die Skateranlage erneuert und eine neue Bewässerung in großen Teilen des Strandbades gelegt. „Wir rechnen so wie im Vorjahr mit vielen Gästen, wenn die entsprechenden Lockerungen kommen, und wir werden gerüstet sein“, so Lentsch und Wohlfart.