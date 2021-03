Video: Demo-Chaoten stürmen Versicherungssitz

Im Zuge der Corona-Demos am Samstag in Wien ist es, wie die „Krone“ erfuhr, zu einer besonders brenzligen Situation gekommen: In der Leopoldstadt stürmte demnach ein wütender Chaoten-Mob den Sitz eines heimischen Versicherungsunternehmens (siehe Video)! Es gab zwei Verletzte. Hier wurden eindeutig „Grenzen überschritten“, stelle Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag klar, und er verurteilte das Verhalten von FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl vor und während der Demonstrationen.