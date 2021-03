Kurz: „Das ist inakzeptabel, das widert mich an“

Wäre es nicht zweifelsfrei archiviert, man würde kaum glauben, dass ÖVP und FPÖ noch vor zwei Jahren in völliger Eintracht das Land regiert haben. Denn nach dem umstrittenen Auftritt Herbert Kickls bei den Wiener Corona-Demos am Wochenende gerieten die Parteien einmal mehr heftig aneinander, die ÖVP forderte den blauen Frontmann gar zum Rücktritt auf. „Kickls Bündnis mit Rechtsextremen“, sagte ÖVP-Generalsekretär Axel Melchior, „gefährdet unseren Rechtsstaat und bringt die Gesundheit sowie die Sicherheit der Österreicher in Gefahr.“