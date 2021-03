„Hier wurde eindeutig rote Linie überschritten“

„Krone“: Herr Innenminister, die Groß-Demo am Wochenende in Wien hat viel Staub aufgewirbelt. Ist der Einsatz Ihrer Meinung nach gut gelaufen?

Karl Nehammer: Die Polizistinnen und Polizisten haben am Samstag in einer außergewöhnlichen Situation hervorragende Arbeit geleistet. Die Wiener Polizei ist konsequent und rigoros eingeschritten, wo es zu Verstößen kam - das zeigen die fast 3200 Anzeigen und 42 Festnahmen. Ein Polizeieinsatz dieser Art und Größenordnung ist immer von einer besonderen Dynamik getragen.