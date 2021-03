Corona-Demo eskaliert: Rufe nach Rücktritt Kickls

Der blaue Klubchef sei in „Hooligan-Manier“ aufgetreten, weshalb er umgehend von all seinen politischen Ämtern zurücktreten müsse, so Melchior. „Kickls Bündnis mit Rechtsextremen gefährdet unseren Rechtsstaat und bringt die Gesundheit sowie die Sicherheit der Österreicher in Gefahr.“ Kurz sprach am Montag von einer „Hooligan-Mentalität“, die zu Gewalt und einem schwer verletzten Wachmann führte. Das sei „inakzeptabel“: „Es widert mich an. So etwas sollte in Österreich keinen Platz haben.“