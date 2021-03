Nach Exchange-Hack: EBA verstärkt Schutzmaßnahmen

Deutsche Behörden betroffen

Von den Hacker-Angriffen sind nach Angaben des deutschen Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) auch sechs deutsche Bundesbehörden betroffen. „Dabei ist es in vier Fällen zu einer möglichen Kompromittierung gekommen“, hieß es in einer Sicherheitswarnung. Welche Behörden betroffen sind, war am Dienstag zunächst nicht klar. Das BSI erklärte, es habe all diesen Behörden Hilfe angeboten und unterstütze auch bereits einzelne.