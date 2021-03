Kreisel wird den Verkehr neu lenken

Schon vor 20 Jahren wurde über einen Kreisverkehr am Museumsplatz diskutiert, jetzt ist er beschlossene Sache. Nach dem Grundsatzbeschluss wurde am Montag im Stadtsenat auch die Vergabe der Bauarbeiten abgesegnet. Damit hat das leidige „Kranzlfahren“ bald ein Ende. Kritik am 1,1 Millionen Euro teuren Kreisel kommt von der Bürgerliste: Sie will Autos aus der Innenstadt raus haben.