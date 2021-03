Für Gold-Vinc gab es noch einen roten Edeltropfen

Lob an den Pistenchef Fritz Steger

Und die Veranstalter wurden auch am vergangenen Wochenende wieder belohnt. „Freitag hat das Wetter zwar nicht mitgespielt. Dafür war es Samstag und Sonntag umso schöner. Dass im Super-G hinten raus noch so gute Zeiten möglich waren, spricht für die Pistenarbeiter“, meinte Skiklub-Boss Bartl Gensbichler und dankte dabei Pistenchef Fritz Steger.