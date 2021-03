Wenn Unternehmen Mitarbeiter loswerden wollen

Junge Mütter häufiger betroffen

Manche Tricks der Arbeitgeber sind so ausgeklügelt, dass sie kaum noch als solche wahrnehmbar sind. Beispielsweise hat der Großkonzern H&M in Deutschland ein sogenanntes „Freiwilligenprogramm“ entwickelt - ein Abfindungsprogramm für Mitarbeiter, die womöglich freiwillig gegen Abfindung das Unternehmen verlassen möchten. Besonders perfide: Vorgeschlagen für diese Programme werden explizit Mitarbeiter, die sich noch in Elternzeit befinden. Das sind meist junge Mütter, die nicht zu den umsatzstärksten Zeiten, beispielsweise am Abend oder samstags, arbeiten können. Eine fiese Masche, um Mitarbeiter loszuwerden, weiß Saljoughi.