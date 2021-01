Tourismus: Lage am Arbeitsmarkt bleibt dramatisch

„Der touristische Arbeitsmarkt ist zurzeit extrem schwierig“, betonte auch Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am 19. Jänner in einer Pressekonferenz. Das gilt für den Beherbergungsbereich ebenso wie für die Gastronomie und das Veranstaltungswesen. „Die Verzweiflung im Tourismus ist riesig - wir sind in einer dramatischen Situation“, so Köstinger mit Blick auf die monatelangen behördlich verfügten Schließungen der Betriebe infolge der Corona-Pandemie.