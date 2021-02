Weniger Firmeninsolvenzen im Corona-Jahr 2020

Insgesamt meldeten laut vorläufigen Statistik-Austria-Daten im Vorjahr 3155 Unternehmen Insolvenz an, nach mehr als 5000 im Jahr 2019. Besonders drastisch habe sich der Rückgang der Firmenpleiten im Zeitverlauf des Jahres 2020 gezeigt, so die Statistik Austria am Mittwoch.