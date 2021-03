Einzige Frau an Spitze eines Landeskriminalamts

Als eine der ersten Frauen in Uniform auf Streife

Seither fuhr sie Streife, arbeitete bei der Wirtschaftspolizei, war im Referat für Einbruchsdiebstahl, engagierte sich in der Kriminalprävention, ermittelte in Mordfällen, führte stellvertretend die Personalabteilung des Landespolizeikommandos Tirol, schloss zwei Studiengänge ab, ist Führungskräftetrainerin, Leiterin des „Disaster-Victims-Identifications-Teams Tirol“ und seit einem Jahr eben Chefin des Landeskriminalamts Tirol mit 140 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.