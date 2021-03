Letztes Geleit für Brigadier

20 Jahre lebte der rüstige Brigadier mit seiner Ehefrau Ingrid im Haus in Weiden am See samt einem kleinen Museum voller Orden und Urkunden. Drei Monate vor seinem 106. Geburtstag ist Nagl verstorben. In allen Ehren nahm das Bundesheer von dem Offizier der alten Garde Abschied. Freitag wurde er auf dem Wiener Zentralfriedhof beerdigt, nicht weit von Figls Grab.