Bis wann werde ich geimpft?

Bereits in den nächsten acht Tagen werden 10.000 Menschen, davon die ersten 4000 bereits diesen Samstag, das Vakzin im Rahmen einer großen Impfaktion in den BITZ erhalten. Außerdem sind seit dieser Woche sechs Impfteams im Land unterwegs, die explizit bettlägerige Patienten impfen. „Hier meine große Bitte an Impfärzte: Wenn Dosen übrig bleiben, diese unbedingt vorrangig an diese Gruppe verimpfen“, betont Schneemann.